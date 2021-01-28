В Вологде предлагают высадить в микрорайонах живые ели для празднования Нового года

В микрорайонах Вологды предлагают высадить крупномерные (четырехметровые) ели, чтобы не ставить каждый раз к Новому году срубленные.

— На мой взгляд, это правильно. И с точки зрения экологии и заботы о наших лесах, и с точки зрения экономии бюджета. Доставка, высадка и забота (2 года) о действительно живой ели стоит порядка 50 тысяч рублей, установка спиленной — 75 тысяч рублей. Если вы поддерживаете эту идею, предлагаю присоединиться к обсуждению — где должны быть высажены деревья? — написал на своей странице в соцсети мэр города Сергей Воропанов.

В городской администрации отмечают, что это должно быть место, где жители смогут собираться в новогодние праздники, проводить праздники. Кроме того, место посадки должно быть свободно от сетей, а ёлка должна вписываться в ландшафт круглый год.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде живые новогодние ели, установленные компанией «Оптстрой» по договору подряда, проверят на соответствие техзаданию. Экспертизу проведут специалисты-дендрологи.