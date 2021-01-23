Новогодние ели, установленные в Вологде, проверят на соответствие техзаданию

В Вологде живые новогодние ели, установленные компанией «Оптстрой» по договору подряда, проверят на соответствие техзаданию. Экспертизу проведут специалисты-дендрологи, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как newsVO сообщал ранее, подрядчик должен был установить на центральных площадях — Кремлёвской и Революции — две ели высотой от 19 до 20 метров и 19 деревьев высотой до девяти метров в микрорайонах города.

«В результате две большие живые ели подрядчик установить не смог, вместо них нам пришлось устанавливать искусственные, причем одну из них специально закупать для этих целей. В микрорайонах из 19 елей непосредственно подрядчиком установлено только 14. Причем, по нашему мнению, шесть из них не соответствуют техническому заданию, подрядчик же с этим не согласен», — сказал начальник отдела благоустройства и озеленения департамента городского хозяйства Александр Соснин

Отмечается также, что подрядчик нарушил сроки выполнения работ. Полную экспертизу обещают провести в течение ближайших дней. На данный момент работы не оплачены.