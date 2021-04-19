Вологжанин получил 4,5 года колонии за покушение на изнасилование

В Вологде суд огласил приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на изнасилование.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл на улице Зосимовской в ночь на 12 декабря 2020 года. Пьяный обвиняемый напал на 38-летнюю женщину, совершил в её отношении насильственные действия сексуального характера и попытался изнасиловать.

«При анализе видеозаписей с камер в районе места преступления и проведении экспертиз по изъятым следователем СКР следам и вещественным доказательствам удалось установить подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за сексуальное насилие вологжанин, генотип которого выявила экспертиза», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Злоумышленника задержали 18 декабря и заключили под стражу. Суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима.