В Вологде разыскивают возможных жертв мужчины, подозреваемого в покушении на изнасилование

В Вологде следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера и покушение на изнасилование 38-летней вологжанки.

12 декабря 2020 года правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытался изнасиловать потерпевшую на улице Зосимовской. Личность подозреваемого удалось установить по следам, оставленным им на месте происшествия и записям с камер видеонаблюдения. 18 декабря мужчину, которым оказался ранее судимый за сексуальное насилие вологжанин, задержали. Суд заключил его под стражу.

«В настоящее время проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям. В связи с этим следствие обращается ко всем, кто обладает важной для расследования уголовного дела информацией, или к возможным потерпевшим от действий злоумышленника, с просьбой сообщить об этом в следственный отдел по г. Вологда СУ СК России по Вологодской области по телефону 8-911-538-77-58 или в ближайший отдел полиции», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Расследование дела продолжается.