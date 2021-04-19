В Кадуе владелец септика, в котором утонул мальчик, предстанет перед судом

34-летнего жителя Кадуя обвиняют в причинении смерти по неосторожности. В феврале 2020 года в септике, который расположен рядом с его домом, утонул семилетний мальчик.

Как ранее сообщал NewsVo, 27 февраля 2020 года ребенок возвращался из школы домой. У одного из домов на улице Мира он наступил на не закрепленную петлей к горловине крышку выгреба и провалился в септик. Самостоятельно школьник оттуда выбраться не смог и утонул.

— Как утверждает обвинение, подсудимый, жилец квартиры, к которой относится указанный септик, не осуществлял контроль за его текущим состоянием, чем причинил смерть малолетнему по неосторожности, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Кадуйский районный суд приступил к рассмотрению дела, следующее заседание назначено на 7 мая.