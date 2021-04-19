К масштабной реставрации ансамбля кремля готовятся сотрудники Вологодского музея-заповедника

Ансамбль Вологодского кремля XVI-XIX веков отреставрируют в 2022-2027 годах. И это будет не просто ремонт, а научная реставрация с соблюдением необходимых методик и специфики таких работ. По предварительным данным, стоимость работ оценивается в 2,6 млрд рублей, сообщил ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

- Да, реставрация планируется, но это зависит ещё от многих-многих факторов, – рассказала NewsVo директор Вологодского государственного музея-заповедника Юлия Евсеева. – В первую очередь от того, насколько оперативно наши подрядчики и все причастные организации сработают по проектно-сметной документации. И следующий фактор – это привлечение федеральный средств. То есть попадём мы в ту или иную федеральную программу по реставрации или не попадём.

По словам Юлии Владимировны, масштабность работ сопоставима с реставрацией кремля в Великом Новгороде и в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

– Это не ремонт или реставрация отдельных корпусов, или помещений, это глобальный для нас процесс, – пояснила Юлия Евсеева. – Чтобы вы понимали, к примеру, нужно освободить для реставрации один из корпусов, в котором у нас хранятся коллекции. Мы должны будем полностью его освободить, а это порядка 200 тысяч единиц хранения. Это всё надо будет упаковать, вывезти, обеспечить сохранность предметов. Это процесс очень сложный. У нас выстраивается логистика: какой корпус, при благоприятном развитии ситуации, будут реставрировать в первую очередь, какие пойдут следующими и так далее.

Реставрация коснётся всех корпусов вологодского кремля, кроме Воскресенского собора, который сейчас перешел в разряд культовых сооружений и уже отреставрирован, и колокольни, где значительная часть реставрационных работ уже проведена.

Реставрацию ансамбля вологодского кремля планируют начать с Экономского и Безымянного корпусов. Часть работ на этих объектах уже была сделана в 2007-2008 годах.

– К сожалению, потом они были поставлены на консервацию. Мы практически не пользовались этими объектами. По логике, их нужно будет просто доделывать, потому что уже в рамках этих проектно-сметных работ, которые мы вели в 2020-2021 годах, эти корпуса обследованы, установлено, какие виды работ нужно доделать, – говорит Юлия Евсеева.

Напомним, в минувшем году на территории вологодского кремля также проводились раскопки, данные, полученные в ходе этих изысканий легли в основу проектных решений, которые будут использованы в ходе реставрации.

Средства на разработку проектно-сметной документации в размере более 80 млн рублей были выделены из регионального бюджета, сообщает ТАСС. Сами работы предварительно оцениваются в 2,6 млрд рублей.