Прокуратура попытается обжаловать в Вологодском областном суде приговор фигурантам дела «Белозерского шоссе»

Вологодский областной суд рассмотрит жалобы на приговор фигурантам дела о мошенничестве при строительстве развязки в створе Белозерского шоссе.

— По состоянию на 19 апреля поступили апелляционные жалобы на приговор от Александра Присяжного, защитников Игоря Ивонина и Анатолия Бутусова, а также апелляционное представление прокурора, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, Вологодский городской суд огласил приговор 5 апреля. Экс-замглавы Вологды Антона Мусихина и экс-директора «Вологдагорводоканала» Александра Присяжного освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности (им обоим «смягчили» статьи). Бывший консультант по строительству департамента градостроительства и инфраструктуры Вологды Игорь Ивонин получил условный срок.

Суровее всего наказали экс-замглавы Вологды Алексея Осокина и бизнесмена Анатолия Бутусова — каждому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в размере 300 000 рублей.