Вынесен приговор фигурантам дела о строительстве развязки в створе Белозерского шоссе в Вологде

05.04.2021 [Общество]
Вынесен приговор фигурантам дела о строительстве развязки в створе Белозерского шоссе в Вологде

Фигурантов дела о строительстве развязки в створе Белозерского шоссе признали виновными в мошенничестве. Судья Вологодского городского суда Галина Кукушкина огласила приговор 5 апреля. Она читала его почти весь день. 

Алексея Осокина, Анатолия Бутусова и Игоря Ивонина признали виновными по  ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество,то есть хищение чужого имущества путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), Антона Мусихина признали виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что повлекло причинение особо крупного ущерба), Александра Присяжного осудили по ч. 1 ст. 327 УК РФ (изготовление поддельного официального документа).

— Суд назначил наказание Осокину и Бутусову каждому в виде 4 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в размере 300 000 рублей, Ивонину — в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Мусихину суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства, Присяжному — в виде штрафа в размере 50 000 рублей в доход государства, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мусихина и Присяжного суд освободил от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Как передает журналист Сергей Городишенин, освещающий судебный процесс, все фигуранты дела, кроме Ивонина, приехали в суд с сумками, то есть были готовы к заключению под стражу. Бизнесмен Анатолий Бутусов в перерыве сравнил вологодский процесс с делом Алексея Навального по «Ив Роше».

Как ранее писал NewsVo, развязку в створе Белозерского шоссе возводили в 2011-16 гг. Работы по строительству виадука были завершены в июне 2016 года. В марте 2017 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере». Анатолия Бутусова, фирма которого ("СК "Север") выполняла по контракту часть работ, спустя год после окончания строительства, в 2017 году, внезапно обвинили в мошенничестве. На скамье подсудимых, кроме Бутусова, также оказались бывшие заместители главы города Алексей Осокин и Антон Мусихин, консультант по строительству департамента градостроительства и инфраструктуры Вологды Игорь Ивонин, бывший гендиректор «Вологдагорводоканала» Александр Присяжный. Прокуратура обвиняет их в том, что они, действуя якобы по предварительному сговору, похитили более 70 млн рублей (изначально сообщалось, что более 100 млн).

— Собранные по уголовному делу доказательства свидетельствуют, что фактически работы были выполнены до заключения указанного муниципального контракта силами и средствами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», при этом сметная стоимость объекта строительства была значительно меньше. В результате незаконных действий чиновников администрации города Вологды, а также руководителей коммерческой организации и муниципального предприятия региональному и муниципальному бюджетам причинен ущерб на общую сумму свыше 70 миллионов рублей, — считает сторона обвинения.

Фото и видео Сергея Городишенина

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