69 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 69 новых случаев коронавирусной инфекции, 59 человек выздоровели, трое умерли. Такие данные 19 апреля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 44 192 пациентам. Большая часть из них — 41 184 человека — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 961 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области зафиксирован новый вид дистанционного мошенничества. Злоумышленники звонят пациентам, которые сдали тест на коронавирус, и говорят, что результат положительный, а затем просят оплатить переводом лекарство или дозу вакцины.