Сдавшим тест на коронавирус вологжанам звонят мошенники

В Вологодской области зафиксирован новый вид дистанционного мошенничества. Злоумышленники звонят пациентам, которые сдали тест на коронавирус и ждут ответа.

— Злоумышленник представляется врачом и по телефону сообщает потенциальной жертве, что тест на COVID-19 оказался положительным. Далее он предлагает доставить на дом пациенту вакцину или лекарства, которые просит оплатить электронным платежом, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В областном департаменте здравоохранения подчеркивают: лечение и иммунизация от коронавируса производится бесплатно, на дому прививки от COVID-19 пока не делают. Иммунизация проводится в прививочных пунктах — их по области более 170 штук. Чтобы записаться на прививку, нужно позвонить в свою поликлинику, либо заполнить заявку на сайте Госуслуг.

УМВД России по Вологодской области просит вологжан оставаться бдительными и о подобных фактах сообщать по телефонам 102 или 112.

Ранее NewsVo сообщал, что 63-летняя череповчанка перевела мошенникам 5 миллионов 43 тысячи 903 рубля. Большую часть этой суммы составляли ее сбережения, около двух миллионов рублей женщина взяла в кредит.