70 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 70 новых случаев коронавирусной инфекции, 63 человека выздоровели, трое умерли. Такие данные 18 апреля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 44 123 пациентам. Большая часть из них — 41 125 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 958 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области зафиксирован новый вид дистанционного мошенничества. Злоумышленники звонят пациентам, которые сдали тест на коронавирус, и говорят, что результат положительный, а затем просят оплатить переводом лекарство или дозу вакцины.