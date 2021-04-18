«Пик идиотизма»: урбанист Илья Варламов раскритиковал закрытие «зебры» на три часа в день в Череповце

Блогер, урбанист Илья Варламов выступил с критикой мэрии Череповца, которая решила на три часа в день полностью запретить пешеходам пересекать улицу Данилова по «зебре».

— Я тут подумываю открыть рубрику «Худший город недели», потому что терпеть эту тупость уже невозможно… Пик идиотизма был достигнут в Череповце, этой окалине Вологодской области. Там какой-то гений придумал на 3 часа в день закрывать пешеходный переход через улицу Данилова, чтобы бедные автомобилисты меньше страдали в час пик. Благодаря этому решению в Череповце появилась самая длинная светофорная фаза в мире! Каждый день с 6 до 9 утра для пешеходов, которые хотят пересечь улицу Данилова, горит красный свет, — пишет Варламов в своем блоге.

В итоге для того, чтобы пересечь улицу Данилова, пешеходам приходится проходить лишние 120 метров.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде приняли решение ликвидировать пешеходный переход на улице Предтеченской у драмтеатра. К лету там установят тросовые ограждения и уберут знаки.