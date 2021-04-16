В Вологде вновь произошел пожар в доме на улице Козленской, 111

Вечером 16 апреля в Вологде произошел пожар в доме №111 по улице Козленской. Сильный столб дыма горожане заметили около 19 часов.

Корреспондент «Города Во» сообщал, что около 21 часа на месте еще работали пожарные, проводили проливку. Около 22 часов в пресс-службу УМЧС по Вологодской области сообщили, что пожар ликвидирован.

— Ранее горевший дом, был свободный доступ, поэтому по причинам пока работает инспектор, предположительно или неосторожное обращение с огнем, или поджог, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Фото gorodvo.ru

Ранее NewsVo сообщал, что дом №111 по улице Козленской, расположенный рядом с ЖК "Солнечный остров, трижды горел в 2019 году. Первый раз он вспыхнул 6 мая, второй - 17 сентября. После второго пожара на месте было найдено тело мужчины. В третий раз этот дом загорелся в ночь с 5 на 6 октября.

До первого пожара в доме было зарегистрировано 23 человека, в том числе 5 детей. Из-за серьезных повреждений дома жильцов должны были расселить.