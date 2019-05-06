В Вологде на улице Козленской загорелся дом, капремонт которого был запланирован на 2019 год

06.05.2019 [Происшествия]
В Вологде на улице Козленской загорелся дом, капремонт которого был запланирован на 2019 год

В Вологде утром 6 мая загорелся деревянный жилой дом на улице Козленской, 111. На месте работают пожарные.

По данным сайта "Реформа ЖКХ", двухэтажный деревянный дом был построен в 1940 году, в нем восемь жилых помещений. Здание было включено в программу капремонта, первые работы по ремонту фасада были запланированы на 2019 год. По данным сайта Фонда капремонтов Вологодской области, процент износа электросетей дома - 65%.

По данным пресс-службы областного УМЧС, сигнал о возгорании поступил в 9.35 утра. Пожар начался с квартиры на первом этаже. В доме зарегистрировано 23 человека, в том числе 5 детей. Погибших и пострадавших нет. В городской администрации решается вопрос по дальнейшему расселению жильцов дома.

Добавим, что по соседству, на Козленской, 113, строится 14-этажный дом жилого комплекса «Солнечный Остров» (застройщик - "Железобетон-12"). Его должны ввести в эксплутацию 31 июля 2019 года.

UPD от 13.00.

Мэр Вологды Сергей Воропанов написал на своей странице в соцсети, что в школе №4 организовали пункт питания для жителей, место для хранения личных вещей из квартир дома. Всем нуждающимся будет предоставлено место для ночлега в гостинице. В ближайшее время начнут работать комиссии по оценке ущерба в квартирах. 

Тэги: пожар, расселение
Фото: Newsvo

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Бабушкинском районе в лесу нашли тело 45-летней женщины, пропавшей полгода назад
Организаторы "Бессмертного полка" просят Вологодское отделение "Единой России" прекратить нарушения
В Вологодской области сгорела деревня
В Великом Устюге внедорожник врезался в автобус с пассажирами
В Вологде взломали в соцсети группу монстрации и удалили из нее всех участников
В Вологде возбудили уголовное дело по факту обмана семьи на 250 тысяч рублей при покупке дома
Вертолет для Вологодской области был взят в лизинг у компании, владельцы которой зарегистрированы на Кипре
В Вологде горит деревянный дом на Набережной VI армии, 175
Вратарь Доминик Фурх покинул КХ «Северсталь»
В Сокольском районе один человек погиб и четверо пострадали из-за выезда на встречку «Тойоты»
06.05.2019 [Общество]

В Устюженском районе депутаты отказались прекратить полномочия коллеги-единоросса, не представившего сведения о доходах

1050
1
26.04.2019 [Происшествия]

В Великоустюгском районе будут судить чиновника-единоросса, который разрешил незаконно вырубить лес на 35,7 млн рублей

5942
0
30.04.2019 [Общество]

Организаторы "Бессмертного полка" просят Вологодское отделение "Единой России" прекратить нарушения

11079
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Спортсмен из Череповца одержал победу на турнире по смешанным единоборствам в Челябинске
Ущерб за испорченную квартиру взыскали с арендатора в Вологде
В Череповецком районе управляющую компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей за затопленные канализацией подъезды
Ночью не спать: на новом сайте записи к врачам у вологжан теперь есть всего 30 минут на подтверждение талончика
Прокуратура через суд обязала администрацию Никольска отремонтировать печь в муниципальной квартире
21-летний житель Грязовца сдал на металлолом стоявший на улице чужой автомобиль
«Воспитание по доктору Споку»: Всеволод Чубенко представит в Вологде моноспектакль по рассказу Василия Белова
 


30.04.2019 [Общество]

Вертолет для Вологодской области был взят в лизинг у компании, владельцы которой зарегистрированы на Кипре

5698
0
06.05.2019 [БлогоVO]

Катастрофа «Сухого» произошла на моих глазах

514
0
06.05.2019 [Обзор Прессы]

«Нет ни у кого такой задачи — уволить губернатора»

525
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика