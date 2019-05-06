В Вологде на улице Козленской загорелся дом, капремонт которого был запланирован на 2019 год

В Вологде утром 6 мая загорелся деревянный жилой дом на улице Козленской, 111. На месте работают пожарные.

По данным сайта "Реформа ЖКХ", двухэтажный деревянный дом был построен в 1940 году, в нем восемь жилых помещений. Здание было включено в программу капремонта, первые работы по ремонту фасада были запланированы на 2019 год. По данным сайта Фонда капремонтов Вологодской области, процент износа электросетей дома - 65%.

По данным пресс-службы областного УМЧС, сигнал о возгорании поступил в 9.35 утра. Пожар начался с квартиры на первом этаже. В доме зарегистрировано 23 человека, в том числе 5 детей. Погибших и пострадавших нет. В городской администрации решается вопрос по дальнейшему расселению жильцов дома.

Добавим, что по соседству, на Козленской, 113, строится 14-этажный дом жилого комплекса «Солнечный Остров» (застройщик - "Железобетон-12"). Его должны ввести в эксплутацию 31 июля 2019 года.



UPD от 13.00.



Мэр Вологды Сергей Воропанов написал на своей странице в соцсети, что в школе №4 организовали пункт питания для жителей, место для хранения личных вещей из квартир дома. Всем нуждающимся будет предоставлено место для ночлега в гостинице. В ближайшее время начнут работать комиссии по оценке ущерба в квартирах.