В череповецком парке КиО сделают лабиринт из 230 туй

В Череповце в рамках реконструкции парка КиО появится лабиринт из 230 туй, сообщает официальный сайт города.

«Высадим 230 туй. Лабиринт будет с подсветкой. В центре смотровая площадка, чтобы родители могли найти ребенка», - рассказала начальник управления по делам культуры Светлана Волохова.

Реконструкция парка начнётся в мае. Бюджет проекта – 94,7 млн. рублей: 50 млн. город выиграл в федеральном конкурсе проектов создания комфортной городской среды, 17,7 млн. выделит областной бюджет, ещё 7 млн. – городской. 20 млн. в проект вложила компания «Северсталь».