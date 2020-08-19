Проект благоустройства Соляного сада в Череповце вошел в шорт-лист федерального конкурса

19.08.2020 [Общество]

Череповецкий проект благоустройства парка Культуры и отдыха вошел в список финалистов федерального конкурса.

— Череповецкий Соляной сад вошел в шорт-лист первого этапа в конкурсе Минстроя проектов создания комфортной среды «Исторические поселения». Среди 300 участников план благоустройства парка КиО оказался в числе лучших, — написал на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов. 

Согласно проекту, в саду собираются воссоздать дендропарк, для этого уберут аварийные и посадят новые деревья и кустарники. Кроме того, запланировано создание оранжереи и зеленого лабиринта, установка новых аттракционов и арт-объектов, создание теневых навесов и зон отдыха, эстрады с танцплощадкой. 

По данным официального сайта Череповца, самый ранний фрагмент генплана Череповца, на котором есть Милютинский сквер (Соляной городок), относится к 1874 году. Это был треугольный сквер площадью не больше 1,5 гектара. К 1901 году границы сада определились окончательно: в сад входил бульвар от Сергиевского переулка до дороги на Никольское. 1950-е годы стали периодом расцвета парка. Он был ухожен, работала дренажная система, в саду росли редкие растения: сосны, пихты, гималайские ели, конский каштан, особые породы березы, ольха с сильно рассеченными листьями. Уже в 1960-е за парком перестали ухаживать, а к 80-м он начал приходить в упадок.

Победителей конкурса «Исторические поселения» объявят 1 сентября. Если Череповец войдет в их число, то на средства гранта благоустроить Соляной сад должны к концу 2022 года. 

Ранее NewsVo сообщал, что в мае 2019 года Череповец стал победителем всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в номинации «Исторические поселения» и получил 54 млн из федерального бюджета на восстановление дома-музея Верещагиных и прилегающих к нему территорий. 

 

Тэги: благоустройство
Фото со страницы Вадима Германова в соцсети

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