Житель Вашкинского района получил условный срок за угон

В Вашкинском районе суд огласил приговор 26-летнему местному жителю, признанному виновным в угоне.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в посёлке Заречный ночью 3 февраля 2021 года. Пьяный обвиняемый заметил у дома 30-летнего потерпевшего незапертый автомобиль Mitsubishi и завёл его ключом, оставленным в замке зажигания, и поехал кататься. Далее он не справился с управлением и застрял в сугробе.

«Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, дело рассмотрено в особом порядке. Отягчающим наказание мужчине обстоятельством суд признал рецидив преступлений (ранее он был осужден за совершение 2 аналогичных преступлений)», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

С учётом уже имеющегося у него наказания, осуждённому назначено окончательное наказание в виде года и четырёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжаловано.