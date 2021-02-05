Житель Вашкинского района угнал чужую машину и застрял на ней в сугробе

В Вашкинском районе полицейские раскрыли угон. 30-летний житель посёлка Заречный рассказал, что припарковал машину во дворе своего дома, а после она пропала. Автомобиль нашли брошенным на улице Полевой в селе Липин Бор. Подозреваемым в угоне оказался 27-летний местный житель. Мужчину задержали, и он признался в содеянном.

«В ходе беседы с оперативниками задержанный пояснил, что возвращаясь домой от друзей, в одном из дворов увидел стоящий автомобиль с ключами в замке зажигания. Воспользовавшись ситуацией, юноша запустил двигатель и направился в сторону дома. Выехав на дорогу, задержанный не справился с управлением и въехал в сугроб, откуда самостоятельно выбраться уже не смог», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.