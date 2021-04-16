Лосей и бобров стали чащи замечать на вологодских дорогах

На трассе Москва-Архангельск в Вологодском районе, в районе Маеги, всё чаще стали замечать выходящих на дорогу лосей. У Санниково проезжую часть переходят бобры, один из них уже попал под колеса авто и погиб.

Полицейские предупреждают водителей о потенциальной опасности и просят быть внимательными на дороге.

— Соблюдайте скоростной режим и не отвлекайтесь от дороги! Столкновение с диким животным может привести к потере контроля за транспортным средством, травмам и более тяжким последствиям. Также за совершение ДТП с диким животным предусмотрена административная ответственность, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Весной поведение животных непредсказуемо, многие из них выбегают на дорогу. Особую бдительность автолюбителям следует проявлять во время утренних и вечерних сумерек, а также по ночам.

Ранее NewsVo сообщал, что за последние десять лет Арбитражный суд Вологодской области рассмотрел 53 дела о взыскании ущерба, причиненного природе гибелью диких животных, в пользу департамента природных ресурсов. Всего было взыскано 1,9 млн рублей.