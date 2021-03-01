За десять в Вологодской области суд взыскал 1,9 млн рублей за сбитых на дороге животных

За последние десять лет Арбитражный суд Вологодской области рассмотрел 53 дела о взыскании ущерба, причиненного природе гибелью диких животных, в пользу департамента природных ресурсов.

— За период с 2011 года всего взыскано 1 940 000 рублей ущерба, причиненного охотничьим ресурсам в результате ДТП. При том, что в 2011 году таксы для исчисления размера взыскания в результате гибели лося составляли 5 000 рублей, с конца 2011 года были увеличены до 40 000 рублей, а в 2018 году — до 80 000 рублей (ущерб за гибель волка или лисицы составляет 200 рублей, медведя — 60 000 рублей), — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В основном ущерб взыскивался из-за гибели лосей, но был один случай о взыскании 15 000 рублей за гибель кабана. Чаще всего деньги взыскивались с ПАО СК «Росгосстрах», в котором была застрахована гражданская ответственность водителей.

Ранее NewsVo сообщал, что страховая компания выплатила Дарвинскому государственному заповеднику 80 000 рублей за сбитого водителем на дороге лося. Инцидент произошел 9 января этого года на 32 км автодороги Ягница — Борок в Череповецком районе, на территории заповедника.