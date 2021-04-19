«КУБОК ŠKODA»: сильнейшие команды сразятся за звание чемпиона восьмого Международного юношеского хоккейного турнира

19.04.2021 [Новости компаний]
«КУБОК ŠKODA»: сильнейшие команды сразятся за звание чемпиона восьмого Международного юношеского хоккейного турнира

ŠKODA AUTO Россия в очередной раз проведёт Международный юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA». Матчи состоятся на льду «Уфа-Арены» в Уфе с 19 по 24 апреля. Ввиду ограничений, вызванных пандемией COVID-19, в этом году участие в турнире принимают российские спортсмены сильнейших клубов страны. Восемь юношеских команд из разных городов России получат шанс побороться за титул чемпиона. Турнир проводится согласно всем установленным правилам безопасности и санитарным нормам при поддержке и согласовании Федерации хоккея России. Гости смогут насладиться динамичной игрой, поучаствовать в различных спортивных и семейных активностях, а также поближе познакомиться с автомобилями ŠKODA. Прямая трансляция финального матча будет осуществляться на официальном сайте марки.

Этой весной ŠKODA AUTO Россия вновь объединяет юных талантливых хоккеистов со всей страны в рамках Международного юношеского хоккейного турнира «КУБОК ŠKODA». Соревнования проводятся при поддержке Федерации хоккея России и полностью соответствуют международным спортивным правилам. Уже в восьмой раз чешский бренд выступает организатором этих захватывающих игр, цель которых — продвижение спорта среди молодежи.

В прошлом году, принимая во внимание риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции, ŠKODA AUTO Россия вынуждена была отменить проведение турнира ради защиты здоровья юных спортсменов и болельщиков. Смягчение ограничений, связанных с COVID-19, и улучшение эпидемиологической ситуации позволили возобновить уже ставшие традиционными состязания, однако в этом году участие смогут принять только команды из России.

В рамках турнира будет реализован комплекс мер предосторожности, предусмотренный программой ŠKODA ЗАБОТИТСЯ. Она отражает все установленные санитарно-эпидемиологические нормы, а также правила и рекомендации Роспотребнадзора, Минздрава и региональных властей. Неизменно следуя своим базовым принципам, ŠKODA прилагает все усилия, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность каждого спортсмена и болельщика. Так, на площадке предусмотрены защитные маски, термометрия, а также регулярная обработка поверхностей согласно установленным региональным требованиям.

Местом проведения «КУБКА ŠKODA» в этом году выбрана Уфа, славящаяся своими хоккейными традициями. И именно этот город представляет команда «Салават Юлаев», завоевавшая титул чемпиона в 2019 году. Матчи начнутся с торжественной церемонии открытия 19 апреля, а финал состоится 24 апреля. На льду «Уфа-Арены» встретятся сильнейшие юниоры страны: «ЦСКА» (Москва), «Динамо» (Москва), «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), «Салават Юлаев» (Уфа), «Северсталь» (Череповец), «Динамо Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург), «Авангард» (Омск), «Сибирь» (Новосибирск).

Почетными гостями торжественной церемонии закрытия станут легендарные хоккеисты и игроки знаменитой уфимской команды «Салават Юлаев». Именитые гости прибудут с целью поддержки юных хоккеистов, участия в мастер-шоу, проведения автограф-сессии и, конечно же, примут участие в награждении победителей заветным Кубком ŠKODA.

ŠKODA AUTO Россия приглашает всех любителей хоккея присоединиться к масштабному празднику спорта всей семьей. Гости турнира смогут не только посмотреть впечатляющие матчи, но и поучаствовать в развлечениях и получить памятные подарки, которые приготовил для них чешский бренд. Автограф-сессии со звездами российского хоккея, сражения в настольный теннис, дриблинг и бокс-хоккей, — каждый найдет себе занятие по душе и незабываемо проведет этот день со своей семьей. А еще больше эмоций добавят рисование плакатов и фотографии на память из семейной фотозоны. Кроме того, пока самые маленькие болельщики будут отдыхать в детской зоне или осваивать азы вождения вместе со ŠKODA Кроха, у их родителей есть возможность пройти тест-драйв любого автомобиля из модельного ряда ŠKODA — семейного внедорожника KODIAQ, городского кроссовера KAROQ, стильного SUPERB, абсолютно новой OCTAVIA и практичного RAPID, — а также получить профессиональную консультацию со стороны официального дилерского центра марки в регионе.

Все желающие увидеть финальный матч смогут сделать это не только на самой арене, но и во время прямой трансляции на официальном сайте ŠKODA. Вести эфир для зрителей и комментировать ход игры будут звезда хоккейных эфиров Дарья Миронова и известный спортивный журналист Денис Казанский. Также в аккаунтах бренда можно следить за результатами матчей и оставаться в курсе последних новостей турнира.

Юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA» проводится с 2012 года. Он предоставляет молодым спортсменам возможность показать свое мастерство на профессиональной арене, получить ценный опыт участия в международном чемпионате, пообщаться с легендами российского хоккея и окунуться в атмосферу большого спорта. Кроме того, ŠKODA AUTO Россия также является официальным партнером Федерации хоккея России и Национальной сборной России по хоккею, отметив 10-летие сотрудничества в 2020 году.

Чешский бренд поддерживает хоккей уже более четверти века. С 1993 года марка выступает генеральным спонсором Чемпионата мира по хоккею IIHF. Это сотрудничество занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное в истории спортивных дисциплин. Ежегодно марка предоставляет парк автомобилей для организаторов мероприятия, а с 2018 года студии ŠKODA Design поручено создание награды для самого ценного игрока турнира.

Расписание игр:

Понедельник 19.04.2021

09:45-12:15 Динамо Москва — Сибирь
12:15-12:45 Церемония открытия
13:00-15:30 Салават Юлаев — ЦСКА
16:00-18:30 Динамо СПБ — Авто-Спартаковец
19:00-21:30 Северсталь — Авангард

Вторник 20.04.2021

10:00-12:30 Динамо Москва — Авто-Спартаковец
13:00-15:30 ЦСКА — Авангард
16:00-18:30 Сибирь — Динамо СПБ
19:00-21:30 Салават Юлаев — Северсталь

Среда 21.04.2021

10:00-12:30 Динамо СПБ — Динамо
13:00-15:30 Салават Юлаев — Авангард
16:00-18:30 Авто-Спартаковец — Сибирь
19:00-21:30 ЦСКА — Северсталь

Пятница 23.04.2021

10:00-12:30 Стыковые матчи. Игра за 5-8 место
13:00-15:30 Стыковые матчи. Игра за 5-8 место
16:00-18:30 Полуфинал № 1
19:00-21:30 Полуфинал № 2

Суббота 24.04.2021. Финальный этап турнира

09:00-10:30 Матч за 7-е место
11:00-12:30 Матч за 5-е место
13:00-15:30 Матч за 3-е место
16:00-18:30 Финал
18:45-19:20 Мастер-шоу
19:25-20:00 Церемония закрытия

Адрес: г. Уфа, ул. Ленина, 114.
Вход свободный.


Партнеры турнира: Матч ТВ, Наше Радио, Большой спорт, Take a Bitеу.

 

За дополнительной информацией обращайтесь:

Официальный дилер ŠKODA «Автоэкспресс»

г. Вологда, ул. Северная., д. 25А.

Тел.: +7 (81-72) 28-20-00

E-mail:  reception@skoda-avtoexpress.ru

Сайт: https://skoda-avtoexpress.ru/service/apps/service-form

VK: https://vk.com/avtoexpressskodavologda

Instagram: https://www.instagram.com/avtoexpress_skoda_vologda/

 

 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Плотина в Михальцево под Вологдой полностью открыта
Тело мужчины обнаружили на тротуаре в центре Вологды
Жителя Вологды будут судить за нарушение авторских прав, ущерб оценен в миллиард рублей
В поселке Сосновый берег под Вологдой затоплены 15 участков и пять жилых домов
Вологодскую журналистку Татьяну Охотникову оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбительные комментарии
В селе Кубенском Вологодского района убили 17-летнего подростка
В Вологде произошел пожар в «Красных казармах»
В центре Вологды загорелся ресторан «Bazar Чайхона»
Мужчина, тело которого нашли на улице Кирова в Вологде, оказался следователем
Списки зачисленных в детсады Вологды опубликуют 12 апреля

Последние новости

В Великоустюгском районе из-за неисправности печи сгорела баня

Инцидент произошёл вечером 18 апреля в посёлке Ломоватка

86
0

Россыпи использованных батареек обнаружили эковолонтёры в дачном посёлке в Доронино

Неизвестные рассыпали опасный мусор на одной из улиц дачного посёлка на окраине Вологды

71
0

Житель Череповецкого района получил условный срок за кражу чужого быка

Он забил животное на мясо и продал. Ущерб от его действий составил 100 тысяч рублей.

157
0

Черповчанин продал чужой гараж с машиной и инструментами внутри

Покупатели отвезли бокс в металлолом, не открывая его

218
0

Прокуратура добилась подвоза в школу ученика из деревни Костяевка в Череповецком районе

Администрации школы пришлось на 700 метров продлить автобусный маршрут 

226
0

Торгово-развлекательный центр планируют открыть в бывшем здании АТС на улице Северной в Вологде

Собственник уже принимает предварительные заявки на аренду

501
0

Волейболистки ЧГУ стали победительницами предварительного этапа Всероссийских соревнований

Турнир проходил в Ухте с 13 по 16 апреля

662
0

Сторонники Навального объявили дату новой акции протеста - 21 апреля

В этот день также пройдет послание Владимира Путина Федеральному собранию

945
0

27 палов сухой травы потушили в Вологодской области за сутки

В Шекснинском, Бабаевском, Грязовецком районах площадь возгораний превышала гектар

911
0

70 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

63 человека выздоровели, трое умерли

978
0

Депутаты из Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии и Пскова требуют допустить врачей к Навальному

Состояние политика ухудшается

1044
0

«Пик идиотизма»: урбанист Илья Варламов раскритиковал закрытие «зебры» на три часа в день в Череповце

 Каждый день с 6 до 9 утра для пешеходов, которые хотят пересечь улицу Данилова, горит красный свет

1231
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Великоустюгском районе из-за неисправности печи сгорела баня
Россыпи использованных батареек обнаружили эковолонтёры в дачном посёлке в Доронино
«КУБОК ŠKODA»: сильнейшие команды сразятся за звание чемпиона восьмого Международного юношеского хоккейного турнира
Житель Череповецкого района получил условный срок за кражу чужого быка
Черповчанин продал чужой гараж с машиной и инструментами внутри
Прокуратура добилась подвоза в школу ученика из деревни Костяевка в Череповецком районе
Торгово-развлекательный центр планируют открыть в бывшем здании АТС на улице Северной в Вологде
 
16.04.2021 [Общество]

Эпидемиолог рассказала, чем отличаются разные вакцины от коронавируса и зачем нужно прививаться

1637
0
18.04.2021 [БлогоVO]

Отличные новости! После публикации в социальных сетях нашёлся хозяин пса и забрал его. Они его искали 4 дня

312
0
15.04.2021 [Обзор Прессы]

Монах из Вологды нашел свою сестру в Тверской области через четверть века

562
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика