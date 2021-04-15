В Великом Устюге перевозку жителей заречной стороны организуют с помощью ледокольного судна

Ситуация с паводком в Великом Устюге стабильная, основной ледоход на реках прошел успешно. Значительного повышения воды на реках Сухона и Юг не зафиксировано. Об этом было сказано на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве Вологодской области.

«На данный момент уровень воды 368 сантиметров. Это меньше, чем вчера. Произошло небольшое снижение, идёт редкий ледоход по Сухоне и Малой Северной Двине. Река Юг практически открылась. Здесь в ближайшее время мы можем организовать водную переправу для жителей района. Основной ледоход прошёл и все перекаты, которые находятся на территории Вологодской области лёд прошел успешно, заторных явлений нет. Сегодня можно говорить о том, что серьезного подтопления не будет. Уровни воды будут колебаться из-за схода снега с полей и таяния снега в лесах, но мы прогнозируем, что эти колебания будут в пределах нормы. Напомню, что повышенный уровень это 6 метров, но по нашим прогнозам вода не поднимется выше 5 метров», – цитирует пресс-служба губернатора Вологодской области слова председателя регионального правительства Антона Кольцова.

С 15 апреля судно ледокольного класса РБТ-509 начало перевозить людей на заречную сторону Великого Устюга. С 19 апреля местные власти планируют запустить регулярное паромное сообщение с заречной стороной.

Ранее NewsVo сообщал, что спасательные соединения из Великого Устюга, где обстановка с паводком стабильная и не вызывает опасений, будут переброшены в Вологодский район.