Тотьмич получил 10 лет колонии за убийство сожительницы из ревности

В Тотьме суд вынес приговор 49-летнему ранее судимому местному жителю, признанному виновным в убийстве 34-летней сожительницы.

Как newsVO сообщал ранее, тело погибшей было обнаружено 15 января 2021 года. Хозяйка сданной внаём квартиры пришла её проверить и открыла дверь своим ключом. Сожителя потерпевшей в квартире не было. Его задержали в Вологде, и суд заключил его под стражу.

Выяснилось, что вечером 14 января между подсудимым и пострадавшей произошла ссора, в ходе которой он нанёс ей не менее 21 ножевого ранения. В суде он частично признал вину и рассказал, что познакомился с женщиной в 2016 году. Во время совместного проживания она изменяла ему, но он её прощал.

«Освободившись из-под ареста в январе 2021 г., он нашел ее, после разговора они уехали на съемную квартиру. Во время разговора женщина говорила обидные для него вещи, он не выдержал и на почве личной неприязни и ревности совершил преступление», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. С него также взыскано 500 000 рублей в пользу сестры погибшей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.