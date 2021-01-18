Житель Тотьмы убил сожительницу из ревности и уехал в Вологду

18.01.2021 [Происшествия]

49-летний житель Тотьмы арестован по подозрению в убийстве сожительницы из ревности. Тело 34-летней женщины обнаружили на съемной квартире в райцентре 15 января.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, в тот день хозяйка сданной в наем квартиры пришла ее проверить и открыла своим ключом. Внутри тотьмичка обнаружила тело убитой женщины.

— Ею оказалась жительница Тотьмы 1986 г. р., которая как выяснилось, сожительствовала с проживавшим в квартире мужчиной 1971 г. р. В ходе проведенного на месте происшествия  осмотра следователи СК России обнаружили у погибшей колото-резанные ранения, изъяли предполагаемые орудия убийства — два ножа, а также детально зафиксировали обстановку и следы преступления, — говорится в сообщении ведомства.

Сожителя женщины в квартире не было. Правоохранителями удалось выяснить, что мужчина отправился в Вологду. В тот же день он был задержан оперативниками и передан следователям СКР. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста. 

Выяснилось, что житель Тотьмы ранее был судим за кражу, и в августе 2020 года освободился из колонии. По версии следствия, вечером 14 января между мужчиной и его сожительницей произошла ссора. Он заподозрил женщину в измене, в ходе конфликта ударил ее сначала одним ножом, потом вторым, еще большим по размеру. К утру 15 января тотьмич скрылся с места преступления.   

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Тэги: убийство, ревность

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