Вологжанка перечислила мошенникам 1,3 млн рублей за психологическую помощь

40-летняя жительница Вологды стала жертвой мошенников при поиске психолога в интернете. Как пояснила потерпевшая, она находилась в удрученном состоянии, и поэтому нашла сайт с оказанием психологической помощи.

— Во время общения с неизвестными посредством мессенджера в период с 3 по 11 апреля она оплачивала услуги специалиста. Основную часть денежных средств женщина оформила в кредит. Возбуждено уголовное дело, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Еще один случай дистанционного мошенничества зафиксирован в Вожегодском районе. Там женщине позвонили неизвестные и под предлогом отмены несанкционированного кредита убедили ее взять реальный займ, а деньги перечислить на сторонние счета.

Ранее NewsVo сообщал, что житель Череповецкого района перевел на счета мошенников 1,5 млн рублей.