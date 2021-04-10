Житель Череповецкого района перевёл мошенникам больше 1,5 млн. рублей

48-летний житель Череповецкого района стал жертвой мошенников. Он рассказал, что неизвестный, который представился работником банка, позвонил ему и сказал, что с его счёта пытаются списать деньги.

«Для отмены данных операций необходимо снять сбережения со всех имеющихся счетов и перевести их на, так называемые, „безопасные счета“. Полностью доверяя, житель Череповецкого района обналичил 1 миллион 520 тысяч рублей, которые в течении нескольких дней посредством банкомата перевел на различные счета», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Всего за сутки полицейские зарегистрировали 11 заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила больше 3 млн. рублей.