Губернатор Олег Кувшинников подал документы для участия в праймериз «Единой России»

14.04.2021 [Политика]
Губернатор Олег Кувшинников подал документы для участия в праймериз «Единой России»

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». В рамках этой процедуры избиратели определят, какие кандидаты представят партию на выборах в Государственную Думу Российской Федерации, в Законодательное собрание области. Кандидаты, набравшие большее количество голосов избирателей и возглавившие рейтинг, пойдут на выборы 19 сентября.

«Я являюсь членом „Единой России“ с 2003 года, поэтому принял решение пройти эту избирательную кампанию вместе с партией. „Единая Россия“ — это Партия дела, которая слышит людей, и реагирует на их проблемы. Это единственная политическая сила, которая не только критикует, а выдвигает реальные инициативы по поддержке наших граждан», — цитирует пресс-служба партии слова Кувшинникова.

Сегодня, 14 апреля, документы для участия в праймериз также подали мэр Вологды Сергей Воропанов и мэр Череповца Вадим Германов. Последний признался, что для него это первая выборная процедура в качестве кандидата от партии «Единая Россия».

Прием документов от кандидатов на предварительное голосование продолжится до 29 апреля. Само же голосование продлится в течение семи дней, с 24 по 30 мая, в электронной форме. Жители Вологодской области смогут отдать свой голос с подтверждением личности пользователя через портал Госуслуг.

Ранее NewsVo сообщал, что «Единая Россия» планирует получить не менее 25 мандатов из 34 на выборах депутатов Законодательного собрания Вологодской области. Об этом секретарь регионального отделения партии, нынешний спикер парламента Андрей Луценко рассказал 10 марта в ходе встречи с журналистами. 

Фото пресс-службы регионального отделения "Единой России"

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