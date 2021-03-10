«Единая Россия» планирует получить большинство мандатов на выборах в Законодательное собрание Вологодской области

10.03.2021 [Политика]

«Единая Россия» планирует получить не менее 25 мандатов из 34 на выборах депутатов Законодательного собрания Вологодской области. Об этом секретарь регионального отделения партии, нынешний спикер парламента Андрей Луценко рассказал 10 марта в ходе встречи с журналистами. 

— Пройдут выборы в Государственную Думу, выборы в Законодательное собрание области, ряд муниципальных выборов. Партия «Единая Россия» ставит перед собой задачи достаточно, на мой взгляд, амбициозные. Мы хотим так же, как и в предыдущем созыве, чтобы два депутата от «Единой России» победили на выборах Государственную Думу (ред. — имеются в виду депутаты от региона) и мы хотим набрать 25 мандатов в Законодательном собрании Вологодской области, — заявил Луценко. 

При этом, по его словам, выборы будут конкурентными и сложными.

— Ситуация в стране и вокруг нашей страны известна. Не хочется читать политинформацию. Вы, как люди пишущие об этом, знаете, что происходит вокруг наших границ. Видите процессы, которые идут в сопредельных государствах, в странах СНГ, бывшего СССР. Поэтому сейчас, хотя до выборов еще полгода, уже ясно, что применение технологий соответствующих будет, попытки признать выборы в Государственную Думу нелегитимными точно будут. И, соответственно, те технологии, которые опробовались в соответствующих странах, они будут применяться и у нас, — уверен Луценко. 

Выборы депутатов Законодательного собрания Вологодской области и депутатов Государственной Думы России запланированы на сентябрь 2021 года. 

Тэги: выборы

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