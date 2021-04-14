В Вологде будут судить женщину, убившую сожителя ударом ножа в пах

В Вологде завершено расследование уголовного дела по факту гибели 47-летнего местного жителя. Его 46-летней сожительнице предъявлено обвинение в убийстве.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в квартире дома на улице Ананьинской днём 26 ноября 2020 года. Между мужчиной и женщиной, которые были пьяны, произошла ссора, в ходе которой обвиняемая один раз ударила потерпевшего ножом в пах. Потерпевший скончался от причинённой колото-резаной раны до приезда скорой.

«В ходе допроса женщина призналась в содеянном, пояснив, что причин бытовой ссоры не помнит из-за опьянения», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.