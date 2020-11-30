Пьяная вологжанка убила сожителя ударом ножа в пах

30.11.2020 [Происшествия]

Жительница Вологды подозревается в причинении смерти по неосторожности 47-летнему сожителю. Трагедия произошла днем 26 ноября в квартире на улице Ананьинской областной столицы. 

По версии следствия, в момент происшествия и мужчина, и женщина были пьяны, поссорились. Подсудимая нанесла сожителю один удар ножом в паховую область, причинив колото-резаную рану. Вскоре он скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой. Медиков и полицейских вызвала мать мужчины, которая находилась в квартире. 

На месте происшествия были изъяты два ножа, зафиксированы следы преступления. В ходе допроса вологжанка призналась в содеянном, пояснив, что причин бытовой ссоры не помнит из-за опьянения. Женщина была задержана, а затем заключена под стражу решением суда. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Тэги: смерть по неосторожности

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