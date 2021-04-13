В Вологодской области предлагают освободить от уплаты транспортного налога владельцев электрокаров

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области 28 апреля рассмотрят законопроект, которым предлагается освободить от уплаты транспортного налога владельцев электрокаров. Льготу планируют предоставлять физическим лицам с 1 января 2022 года.

«Мы провели несколько рабочих встреч с руководством города, представителями бизнеса, владельцами электромобилей, а также изучили опыт коллег из других регионов, — цитирует пресс-служба ЗСO спикера парламента Андрея Луценко. — Считаем, что предоставление налоговых льгот владельцам электрокаров станет стимулом для развития автопарка региона, оснащённого электродвигателями. Это позволит жителям области идти в ногу со временем, используя самые современные, бесшумные и экологичные технологии».

По словам Луценко, депутаты изучили опыт других регионов в этой сфере. Так, в 37-и субъектах Российской Федерации были установлены льготы или предусмотрено снижение ставок налога для транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Как ранее сообщал NewsVo, первая автозаправка с возможностью зарядки автомобилей с электродвигателем появилась в Вологде в декабре 2019 года. На данный момент в Вологодской области насчитывается несколько десятков электрокаров. 17 февраля была открыта зарядная станция на улице Ветошкина областной столицы. В «Северной сбытовой компании», которая является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Вологодской области, заявили, что в 2021 году планируют установить две публичные зарядные станции в Вологде и Череповце. В областной столице она будет расположена у ТЦ на Окружном шоссе, 35.