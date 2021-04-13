В Вологодской области предлагают освободить от уплаты транспортного налога владельцев электрокаров

13.04.2021 [Общество]

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области 28 апреля рассмотрят законопроект, которым предлагается освободить от уплаты транспортного налога владельцев электрокаров. Льготу планируют предоставлять физическим лицам с 1 января 2022 года.

«Мы провели несколько рабочих встреч с руководством города, представителями бизнеса, владельцами электромобилей, а также изучили опыт коллег из других регионов, — цитирует пресс-служба ЗСO спикера парламента Андрея Луценко. — Считаем, что предоставление налоговых льгот владельцам электрокаров станет стимулом для развития автопарка региона, оснащённого электродвигателями. Это позволит жителям области идти в ногу со временем, используя самые современные, бесшумные и экологичные технологии».

По словам Луценко, депутаты изучили опыт других регионов в этой сфере. Так, в 37-и субъектах Российской Федерации были установлены льготы или предусмотрено снижение ставок налога для транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Как ранее сообщал NewsVo, первая автозаправка с возможностью зарядки автомобилей с электродвигателем появилась в Вологде в декабре 2019 года. На данный момент в Вологодской области насчитывается несколько десятков электрокаров. 17 февраля была открыта зарядная станция на улице Ветошкина областной столицы. В «Северной сбытовой компании», которая является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Вологодской области, заявили, что в 2021 году планируют установить две публичные зарядные станции в Вологде и Череповце. В областной столице она будет расположена у ТЦ на Окружном шоссе, 35. 

 

Тэги: электрокары

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