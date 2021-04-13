Житель Вожегодского района украл телефон у пассажирки поезда «Воркута-Москва»

Полицейские задержали 43-летнего ранее судимого жителя Вожегодского района, подозреваемого в краже телефона у пассажирки поезда «Воркута-Москва».

Мужчина ехал в том же поезде с сестрой и присвоил гаджет, лежавший на столе. После они нашли в телефоне приложение мобильного банка и, воспользовавшись им, похитили со счёта потерпевшей деньги. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Его сестра находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.