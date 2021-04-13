В Великоустюгском районе ввели режим повышенной готовности к ЧС из-за паводка

13.04.2021 [Общество]

Режим повышенной готовности из-за паводка ввели в Великоустюгском районе 13 апреля. В районе поселка Полдарса под Великим Устюгом зафиксированы подвижки льда, после которых уровень воды вырос с 222 сантиметров (8.00) до 330 сантиметров (12.00)

— В связи с возможностью осложнения паводковой обстановки, высокой вероятностью возникновения подтопления населённых пунктов на территории Великоустюгского муниципального района, с сегодняшнего дня введен режим повышенной готовности, — написал на своей странице в соцсети глава района Александр Кузьмин. 

 

К полудню 13 апреля ледоход на реке Сухоне развивается ниже Тотьмы. В первой половине дня началось движение льда на отдельных участках нижней Сухоны: Брусинец - Нюксеница; Бобровское – Копылово; Полдарса – Порог. 

Ранее NewsVo сообщал, что предстоящий паводок в Вологодской области может стать самым сложным за последние пять лет. Об этом говорят некоторые климатические показатели в пределах рек Юг, Сухона и Северная Двина. 

Тэги: паводок

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Водитель автомобиля Инфинити погиб в ДТП в Вологде
Мэрия Череповца приняла постановление о захоронении трупов в военное время
Депутата Гордумы Вологды Владимира Корытина обвиняют в покушении на мошенничество
Некоторые любят погорячее: как вырастить дома перцы, помидоры и зелень
Собака погибла из-за падения с 8 этажа в Вологде
Журналисты посчитали, сколько проведет в колонии осужденный экс-замглавы Вологды Алексей Осокин
Самолет Вологда-Санкт-Петербург при приземлении в Пулково выкатился за пределы полосы
Договор аренды парка Ветеранов в Вологде расторгнут по решению суда
Пункт раздельного сбора отходов откроется в Вологде на улице Предтеченской
Тело мужчины обнаружили на тротуаре в центре Вологды

Последние новости

Вместо зелени асфальт: в Вологде отремонтируют двор, но вырубят деревья

Речь идет о дворе дома №3 по улице Первомайской. В администрации говорят, что это нужно для расширения проезда, однако жители беспокоятся, что на самом деле там сделают парковку.

186
0

В Вологде задержали подозреваемого в поджоге двух машин на улице Псковской

Инцидент произошёл в ночь на 4 апреля

226
0

В Вологде полицейские при поддержке спецназа провели рейд в кальянной

На работницу заведения, не трудоустроенную официально, составили протокол за незаконную предпринимательскую деятельность

264
0

Плотина в Михальцево под Вологдой полностью открыта

Уровень воды одинаковый до сооружения и после

946
0

Двое вологжан украли из супермаркета ведро шашлыка и несколько бутылок алкоголя

Их задержали рогсвардейцы. Возбуждено уголовное дело.

269
0

В Грязовце школьница украла из раздевалки чужую куртку

Полицейским она сказала, что куртка ей очень понравилась

239
0

В Вологодской области предлагают освободить от уплаты транспортного налога владельцев электрокаров

Соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение 59-й сессии Законодательного собрания области

267
0

Рост уровня воды в реке Вологде продолжится в ближайшие два дня

При этом, по данным синоптиков, никаких неблагоприятных или опасных явлений на территории города не ожидается

335
0

Житель Вожегодского района украл телефон у пассажирки поезда «Воркута-Москва»

С помощью гаджета, он также похитил деньги с её счёта. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.

279
0

Областная психиатрическая больница в Вологде расторгла договор с предпринимателем из-за ненадлежащей уборки территории

Он обратился в суд с иском о признании расторжения незаконным, но ему отказали

295
0

Футбольный клуб «СДЮШОР-Вологда» переименовали в «Динамо-Вологда»

Именно под таким названием команда будет выступать в Чемпионате и Кубке по футболу среди команд 3 лиги «Золотое кольцо», а так же в Чемпионате и Кубке Вологодской области сезона 2021 года

305
0

Субботники во всех районах Вологодской области пройдут с 17 апреля по 17 июня

Череда субботников в регионе начнётся на неделю раньше, чем в целом по стране

195
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вместо зелени асфальт: в Вологде отремонтируют двор, но вырубят деревья
В Вологде задержали подозреваемого в поджоге двух машин на улице Псковской
В Вологде полицейские при поддержке спецназа провели рейд в кальянной
Плотина в Михальцево под Вологдой полностью открыта
Двое вологжан украли из супермаркета ведро шашлыка и несколько бутылок алкоголя
В Грязовце школьница украла из раздевалки чужую куртку
В Вологодской области предлагают освободить от уплаты транспортного налога владельцев электрокаров
 
13.04.2021 [Общество]

Вместо зелени асфальт: в Вологде отремонтируют двор, но вырубят деревья

186
0
13.04.2021 [БлогоVO]

Нация проверяется на патриотизм

126
0
13.04.2021 [Обзор Прессы]

Как я открыл ресторан перед пандемией

180
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика