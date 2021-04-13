В Великоустюгском районе ввели режим повышенной готовности к ЧС из-за паводка

Режим повышенной готовности из-за паводка ввели в Великоустюгском районе 13 апреля. В районе поселка Полдарса под Великим Устюгом зафиксированы подвижки льда, после которых уровень воды вырос с 222 сантиметров (8.00) до 330 сантиметров (12.00)

— В связи с возможностью осложнения паводковой обстановки, высокой вероятностью возникновения подтопления населённых пунктов на территории Великоустюгского муниципального района, с сегодняшнего дня введен режим повышенной готовности, — написал на своей странице в соцсети глава района Александр Кузьмин.

К полудню 13 апреля ледоход на реке Сухоне развивается ниже Тотьмы. В первой половине дня началось движение льда на отдельных участках нижней Сухоны: Брусинец - Нюксеница; Бобровское – Копылово; Полдарса – Порог.

Ранее NewsVo сообщал, что предстоящий паводок в Вологодской области может стать самым сложным за последние пять лет. Об этом говорят некоторые климатические показатели в пределах рек Юг, Сухона и Северная Двина.