В микрорайоне Прилуки в Вологде открыли культурно-досуговый центр

Филиал центра «Забота» открылся в микрорайоне Прилуки на улице Монастырской, 16. Он разместился в отремонтированном здании, по этому же адресу расположился офис ТОС «Прилуки» и Центра по работе с населением.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, здание передали "Заботе" в феврале 2021 года. В новом филиале будут открыты занятия оздоровительной гимнастикой, изобразительная студия для занятий декоративно- прикладным творчеством, студия танца и занятия вокально-хорового ансамбля. Будет работать клуб «Интересные встречи», спикерами которого станут представители организаций и ведомств, к которым у ветеранов появятся вопросы.

Как ранее сообщал NewsVo, с идеей открыть в их микрорайоне культурно-досуговый центр в январе 2018 года выступили сами жители Прилук. Вологжане предложили использовать для этих целей освободившиеся здания специального дома-интерната для престарелых и инвалидов на улице Монастырской. Социальное учреждение было закрыто осенью 2017 года: постояльцев переселили в Центр социальной адаптации в Грязовец.

Здание передали из областной собственности в муниципальную, из городского бюджета выделили 500 тысяч рублей на проведение ремонта. Планировалось, что центр откроется в январе 2019 года, однако этого не произошло. Как рассказала начальник управления культуры Елена Доможирова, сроки сорвались из-за большого объема ремонтных работ.