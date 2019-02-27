Сроки открытия культурно-досугового центра в Прилуках в Вологде перенесли на неопределенный срок

Культурно-досуговый центр в здании на улице Монастырской в Прилуках не успели открыть к январю 2019 года. Об этом, отвечая на вопрос вологжанки во время публичного отчета, рассказала начальник управления культуры Елена Доможирова. По ее словам, сроки сорвались из-за большого объема ремонтных работ.

- Скажите, пожалуйста, нам был обещан культурно-досуговый центр, который должен был открыться в январе. Сейчас уже конец февраля, культурно-досугового центра нет. Вы знаете, у нас вообще нечем заняться. Ни молодым, ни пожилым, ни детям. Филиал «Лидера» у нас не вмещает никого. Скажите, пожалуйста, что мне отвечать людям, которые меня спрашивают, где досуговый центр? – задала вопрос жительница Прилук Наталья Куркова.

- Наталья Анатольевна, в пользовании учреждений культуры города Вологды, в частности, у дворца культуры сейчас находятся по улице Монастырской несколько зданий. В них обеспечивается охрана и проводятся ремонтные работы. Мы меняем систему отопления. Мы начали менять ее с ноября месяца. К сожалению, проблем оказалось гораздо больше. Протекают полностью все трубы, здание было неправильно заморожено. И сейчас город восстанавливает систему отопления, после того, как мы ее восстановим, будет проведена диагностика, мы уже поймем, какое культурно-досуговое учреждение можно будет открыть на этой площадке. Потому что большой зал, скорее всего, нам не сделать там будет пока, - ответила начальник управления культуры администрации Вологды Елена Доможирова.

Новые сроки открытия досугового центра в администрации Вологды не назвали.

Напомним, с идеей открыть в их микрорайоне культурно-досуговый центр в январе 2018 года выступили сами жители Прилук. Вологжане предложили использовать для этих целей освободившиеся здания специального дома-интерната для престарелых и инвалидов на улице Монастырской. Социальное учреждение было закрыто осенью 2017 года: постояльцев переселили в Центр социальной адаптации в Грязовец.

Здание передали из областной собственности в муниципальную, из городского бюджета выделили 500 тысяч рублей на проведение ремонта.