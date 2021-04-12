В Вологде размывает дорогу к СНТ в Доронино

В Вологде затопило дорогу на подъезде к СНТ «Железнодорожник» и «Меркурий» в Доронино. В прошлом году после половодья проезжую часть немного подсыпали щебнем. Сейчас щебень потихоньку смывает в канаву.

— Вот так утекают бюджетные деньги, т. к. вместо реального подъема дорожного полотна были приняты полумеры. В прошлом году мы сообщали, что затопление происходит на глубину 50-60 сантиметров, нужно зарывать водопропускную трубу и отсыпать дорогу на участке протяженностью 300 метров, — пишут в группе Дача в Доронино, город Вологда.

Ранее NewsVo сообщал, что, по данным на утро 12 апреля, уровень воды в реке Вологде составляет 109,86 метра по Балтийской системе. За сутки он вырос на 17 сантиметров. В соцсетях жители сообщают о подтоплении дачных участков в Екимцево, Баранково, Молочном.

NewsVo запросил комментарий городской администрации по данному поводу и ждет ответа.