В Вологде размывает дорогу к СНТ в Доронино

12.04.2021 [Общество]

В Вологде затопило дорогу на подъезде к СНТ «Железнодорожник» и «Меркурий» в Доронино. В прошлом году после половодья проезжую часть немного подсыпали щебнем. Сейчас щебень потихоньку смывает в канаву.

— Вот так утекают бюджетные деньги, т. к. вместо реального подъема дорожного полотна были приняты полумеры. В прошлом году мы сообщали, что затопление происходит на глубину 50-60 сантиметров, нужно зарывать водопропускную трубу и отсыпать дорогу на участке протяженностью 300 метров, — пишут в группе Дача в Доронино, город Вологда.

Ранее NewsVo сообщал, что, по данным на утро 12 апреля, уровень воды в реке Вологде составляет 109,86 метра по Балтийской системе. За сутки он вырос на 17 сантиметров. В соцсетях жители сообщают о подтоплении дачных участков в Екимцево, Баранково, Молочном. 

NewsVo запросил комментарий городской администрации по данному поводу и ждет ответа. 

Тэги: паводок, половодье

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