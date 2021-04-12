Великий Устюг станет городом музеев

Бренд «Великий Устюг - город музеев» будут развивать в Вологодской области. Благодаря развитию такого бренда власти области планируют снизить зависимость турпотока от сезона, повысить узнаваемость города и дать дополнительную возможность для развития туристической составляющей.

– Сегодня туристы едут в Великоустюгский район, чтобы, в первую очередь, увидеть знаменитую на весь мир Вотчину Деда Мороза, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. – При этом всего в нескольких десятках километров от места обитания зимнего волшебника расположена еще одна жемчужина Русского Севера – районный центр, город Великий Устюг. Здесь есть что посмотреть. Помимо древних церквей и соборов для гостей открыто около 20 музеев.

На минувшей неделе Дмитрий Климанов, исполняющий обязанности начальника областного Департамента культуры и туризма, встретился с представителями туристического бизнеса в Великом Устюге и обсудил с ними идею создания нового бренда «Великий Устюг - город музеев».

На данный момент этот проект находится в стадии разработки. Его суть заключается в развитии именно музейной составляющей города.

– Туристам предлагается множество вариантов знакомства с местной историей, культурой, промыслами и природой. Речь идет не только о традиционных экскурсиях, но и различных интерактивных занятиях, тематических представлениях, мастер-классах по плетению на коклюшках, резьбе по бересте и других. Организаторы думают о том, чтобы представленные проекты были интересны как взрослым, так и детям, – сообщает пресс-служба правительства области.

На данный момент в ведении Великоустюгского музея-заповедника находятся 14 объектов показа. Он объединяет более десятка памятников архитектуры федерального значения. Среди них - соборы Успения Пресвятой Богородицы и святого Прокопия Праведного, Троицкий собор Троице-Гледенского монастыря и собор Архангела Михаила Михайло-Архангельского монастыря, церкви Вознесения, Димитрия Солунского.

С помощью развития нового бренда планируется привлечь внимание вологжан и гостей региона к богатому историческому наследию Великого Устюга.

– Коллеги подтвердили, что готовы активно включиться в совместную работу по продвижению бренда. Надеемся, что проект полностью оправдает ожидания, и в скором времени Великий Устюг станет узнаваемым не только как родина Деда Мороза, но и как город музеев. Конечно, это станет дополнительным ресурсом для развития туристического кластера всего Великоустюгского района, - подчеркнул Дмитрий Климанов.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области начали разрабатывать мастер-план «Великий Устюг – сказочная столица России». На его разработку планируют потратить 4 миллиона рублей.

