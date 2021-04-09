4 млн рублей потратят из бюджета на разработку мастер-плана «Великий Устюг – сказочная столица России»

Новый туристический кластер планируют создать в Великом Устюге. Мастер-план «Великий Устюг – сказочная столица России» за 4 млн рублей создадут специалисты ООО «Ленгипрогор» из Санкт-Петербурга.

— В ближайшие 4,5 месяца им предстоит изучить 20-летний опыт работы проекта «Великий Устюг — Родина Деда Мороза», проанализировать имеющиеся территории и инфраструктурные объекты, а также ранее не задействованные памятники архитектуры. В итоге — сформировать задачи для развития совершено нового туристического продукта. Здесь же будут прописаны возможности привлечения средств из федерального бюджета и инвесторов на строительство объектов инфраструктуры, - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Цель проводимой работы, как отмечают чиновники, заключается в том, чтобы превратить Великий Устюг в уникальный российский туристский центр круглогодичного действия. Подрядчик представит итоговый документ в августе, в сентябре мастер-план планируют презентовать в Ростуризме.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде на разработку "стратегии пространственного развития города", мастер-плана, потратят 14 млн рублей.