Администрация Вологды потратит 14 млн рублей на разработку стратегии пространственного развития города

Стратегию пространственного развития города разработают в Вологде. Выполнение соответствующей научно-исследовательской работы заказала местная администрация. Исполнитель будет определен в апреле этого года, начальная (максимальная) цена госконтракта — 14 млн рублей.

Разработку стратегии чиновники назвали мастер-планом. Цель его создания — «долгосрочное и устойчивое развитие исторического центра города Вологды до 2030 года». Стратегией также должно быть предусмотрено повышение качества городской среды и общественных пространств исторического центра, сохранение природных ландшафтов и объектов культурного наследия.

От исполнителя требуется подготовить соответствующие предложения, которые будут направлены на достижение эффекта "от реализации комплекса государственных и муниципальных программ", а также "приоритетных проектов". На выполнение работ дается восемь месяцев. За это время будет сформирован «пул приоритетных проектов, направленных на сохранение и развитие исторического центра, включая проекты по развитию городской среды, повышению туристической привлекательности города, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест, сохранению исторического наследия, реорганизации транспортно-пешеходного движения, благоустройству территорий».

В ходе работы будут подготовлены предложения «по основным направлениям социальной, экономической, градостроительной, транспортной, инфраструктурной и экологической политики и политики по работе с объектами культурного наследия и привлечению бюджетных и внебюджетных инвестиций на развитие исторического центра».

Для того, чтобы составить стратегию, исполнителю будет необходимо проанализировать уже имеющуюся документацию, территориальное планирование города, качество городской среды, бюджеты и т.д.

Мастер-план нацелен на повышение уровня качества городской среды через формирование единого подхода к объемно-пространственным решениям в части содержания и развития общественных пространств городского центра, восстановления исторически сформированного облика города. Новая стратегия будет касаться также озеленения территории, стилистики города, в частности, в администрации города ждут проработку единообразных остановочных пунктов, навигационных знаков, малых архитектурных форм. При этом необходимо озадачиться сохранением природной среды, объектов культурного наследия и вопросом использования производственных предприятий.

Важным пунктом является совершенствование пешеходной инфраструктуры, оптимизация транспортного движения, формирование благоприятных условий для ведения бизнеса, развитие новых видов экономической деятельности, создание точек роста и пула инвестиционных проектов, направленных на развитие исторического центра, анализ и упорядочивание системы землепользования.

NewsVo обратил внимание, что ранее из бюджета города уже тратились деньги на другие научно-исследовательские работы, касающиеся этих вопросов развития областной столицы. Так, в 2016 году администрация Вологды потратила 600 тысяч рублей на выполнение научно-исследовательской работы "по внесению изменений в нормативы градостроительного проектирования" в городе , в 2018 году 7,5 миллионов ушло на «Выполнение научно- исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования "Город Вологда"». К июлю этого года должна быть закончена «Разработка предложений по внесению изменений в генеральные планы городского округа применительно к территории города Вологды и села Молочное, входящего в состав территории муниципального образования «Город Вологда», и Правила землепользования и застройки города Вологды». На эти цели выделили более 10 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в новом мастер-плане выделены территории, которые должны быть исследованы. Например, это набережная реки Вологды и Содемы (Золотухи), площадь Революции с выходом к бульвару на проспекте Победы через Каменный мост, бульвар на проспекте Победы, центральная часть города, включая территорию «Старого рынка», набережную реки Вологды, малые реки, пляжи города. А так же заречная часть улиц Некрасова и Предтеченской до улицы Гоголя.

«При разработке архитектурной концепции благоустройства набережной следует учитывать максимальную отметку уровня воды и дать предложения по организации берегоукрепления правого берега, от Некрасовского моста до устья реки Содемы (Золотухи) и от пешеходного моста до моста 800-летия города Вологды», - говорится в техническом задании закупки.

В документации оговорено, что комплексное благоустройство и озеленение необходимо разрабатывать с применением лучших российских и мировых практик, по принципу максимального сохранения существующих природных компонентов и существующего рельефа и ландшафта.

Все архитектурные, ландшафтные, транспортные решения будут представлены в специальных альбомах, презентациях и буклетах.