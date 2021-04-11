Предметы гигиены, игрушки и детское питание собирают волонтёры для малышей в больницах Вологды и Череповца

Благотворительный детский фонд «Мечтатели» в апреле проводит сбор для малышей, которые находятся в больницах Вологды и Череповца.

Среди предметов, которые собирают волонтёры: детские одноразовые подгузники, одноразовые пеленки, жидкое крем-мыло, салфетки, моющиеся игрушки, соки и детское питание (кашки, фруктовое пюре).

С 1 по 30 апреля эти предметы можно по адресам:

Благотворительный фонд «Мечтатели», Череповец , Октябрьский проспект, 91, с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Контактный телефон: 89217230574.

, Октябрьский проспект, 91, с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Контактный телефон: 89217230574. Фонд поддержки гражданских инициатив, Вологда, Советский проспект, 35а, с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Контактный телефон: (8712) 753-753.

– Цель проекта – окружить любовь и заботой малышей, находящихся в больнице без родителей, – поясняют волонтёры на странице фонда. – Наши больничные мамы не просто ухаживают за малышами, но и читают им книжки, рисуют, играют, окружают заботой.

Ранее NewsVo рассказывал о проекте «Больничные мамы», который реализует фонд «Мечтатели».

– В Вологодскую областную детскую клиническую больницу ежедневно поступают десятки малышей в возрасте от 0 до 4 лет. Это дети с тяжелыми судьбами, попавшие в больницу по акту безнадзорности, по социальным показаниям, или малыши из дома ребенка, – говорится на странице фонда. – Учреждения, из которых они попадают в стационар, как правило, не имеют возможности выделить сотрудника-сиделку. Точно так же, как и больницы физически не в состоянии обеспечить каждого одинокого ребенка заботой и полноценным уходом. Наши мамы Ирина и Валентина каждый день дарят свою любовь и заботу малышам. В трудное для ребенка время они находятся рядом и осуществляют полноценный уход. Когда рядом любящая мама, то и малыш идет быстрее на поправку.

