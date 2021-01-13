Средства на оплату работы больничных мам проекта «Малыш, ты не один» собирают в Вологде

13.01.2021 [Общество]

Благотворительный детский фонд «Мечтатели» объявил о сборе средств для больничных мам проекта «Малыш, ты не один». В рамках этого проекта няни работают в Вологодской областной детской клинической больнице, они заботятся о младенцах-отказниках, детях-сиротах и детях, оказавшихся в больнице в связи с угрозой жизни и здоровью в кровной семье. 

– В Вологодскую областную детскую клиническую больницу ежедневно поступают десятки малышей в возрасте от 0 до 4 лет. Это дети с тяжелыми судьбами, попавшие в больницу по акту безнадзорности, по социальным показаниям, или малыши из дома ребенка, – говорится на странице фонда. – Учреждения, из которых они попадают в стационар, как правило, не имеют возможности выделить сотрудника-сиделку. Точно так же, как и больницы физически не в состоянии обеспечить каждого одинокого ребенка заботой и полноценным уходом. Наши мамы Ирина и Валентина каждый день дарят свою любовь и заботу малышам. В трудное для ребенка время они находятся рядом и осуществляют полноценный уход. Когда рядом любящая мама, то и малыш идет быстрее на поправку.

Работа нянь оплачивается в рамках проекта «Малыш, ты не один» из средств, пожертвованных неравнодушными гражданами. Для оплаты работы нянь в 2021 году фонду необходимо собрать 514 800 рублей. Реквизиты для перечисления помощи можно найти в группе фонда в соцсети. 
 

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