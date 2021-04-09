В Череповце двух мужчин будут судить за кражу контейнеров для мусора

В Череповце полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего и 38-летнего местных жителей, обвиняемых в краже собственности одного из городских ТСЖ.

В конце ноября 2020 года мужчины погрузили в арендованную накануне Газель шесть контейнеров для мусора из двора дома на улице Любецкой. При этом они представились работниками коммунальной службы и попросили случайных прохожих помочь им в погрузке. Задержавшим их полицейским они признались, что хотели сдать контейнеры в металлолом.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ранее newsVO сообщал о приговоре двум жителям Никольска, которые украли девять мусорных контейнеров и сдали их в металлолом. Оба получили наказание в виде обязательных работ.