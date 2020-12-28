Двое никольчан похитили девять мусорных контейнеров и сдали в металлолом

28.12.2020 [Общество]

В Никольске суд вынес приговор двум мужчинам, похитившим контейнеры для бытовых отходов.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в июне 2020 года. 20-летний и 28-летний подсудимые прибыли на территорию производственной базы МУП «ЖКУ Никольска» на улице Заводской и обнаружили там 9 металлических контейнеров для ТБО. Мужчины вывезли их на «Газели» и сдали металлолом. Администрации Никольска был причинен ущерб на сумму 4 950 рублей.

Было возбуждено уголовное дело о краже группой лиц по предварительному сговору (п. а ч. 2 ст. 158 УК РФ). Подсудимые вину в совершении преступления признали полностью, причиненный ущерб возместили. 

Суд назначил обоим фигурантам наказание в виде обязательных работ: одному – 320 часов, второму – 300 часов. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Тэги: кража

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