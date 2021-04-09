Замначальника отдела судебных приставов в Череповце будут судить за злоупотребление полномочиями

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела судебных приставов, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее newsVO сообщал, что её подозревали в халатности, но в ходе расследования, обвинение переквалифицировали.

«По версии следствия, обвиняемая, достоверно зная о том, что страховые взносы по 248 исполнительным производствам, находящимся на исполнении судебных приставов-исполнителей подчиненного ей отдела, должниками не оплачены, а уведомления налогового органа о признании указанной задолженности безнадежной к взысканию и ее списании не поступали, не стала производить сверку с налоговым органом, а утвердила заведомо незаконные и необоснованные постановления о прекращении этих исполнительных производств в июне–ноябре 2019 года», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Задолженность по незаконно оконченным производствам составляла 1,3 млн. рублей. Дело в отношении обвиняемой передано в суд для рассмотрения по существу.

Уголовные дела в отношении начальника обвиняемой и ещё одного его заместителя расследуются.