Замначальника отдела судебных приставов в Череповце подозревают в халатности

13.10.2020 [Общество]

В отношении одного из руководителей отдела судебных приставов в Череповце возбудили уголовное дело о халатности. Трое ее подчиненных незаконно прекратили исполнительные производства на общую сумму более 9 млн. рублей.

Как ранее сообщал NewsVo, шесть уголовных дел о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге в отношении трех судебных приставов череповецкого отдела были возбуждены летом 2020 года. 

— По версии следствия, в период с мая по декабрь 2019 года судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по городу Череповцу № 2 УФССП России по Вологодской области, находясь на рабочем месте и используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, решила вынести постановления о прекращении 747 исполнительных производств о взыскании страховых взносов на общую сумму 3,4 млн. рубля по основанию безнадежности взыскания, заведомо зная об отсутствии по ним соответствующих решений налогового органа, — говорится в сообщении регионального управления следственного комитета.

Женщина внесла в информационную систему ФССП России заведомо не соответствующие действительности сведения о поступлении уведомлений налогового органа. В итоге исполнительные производства были прекращены без законных на то оснований.

Кроме того, как полагает следствие, еще двое коллег подозреваемой в тот же период времени, в том же отделе судебных приставов аналогичным образом, без решений налогового органа, прекратили исполнительные производства. Одна из них — 685 производств о взыскании страховых взносов на общую сумму почти 3,3 млн. рублей, другая —   471 исполнительное производство о взыскании страховых взносов на общую сумму 2,8 млн. рублей. Указанные страховые взносы подлежали перечислению в федеральный бюджет.

- По версии следствия, их непосредственный руководитель – и.о. начальника отдела судебных приставов - не осуществляла должного контроля за действиями подчиненных сотрудников и допустила массовое незаконное прекращение исполнительных производств, чем проявила халатное отношение к служебным обязанностям (ч.1 ст.293 УК РФ), - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Следователи подчеркивают, что дело о халатности возбуждено в отношении женщины, занимавшей должность заместителя начальника отдела судебных приставов, но в интересующий следствие период она неоднократно исполняла обязанности руководителя ОСП.

Уголовные дела, возбужденные в отношении трех судебных приставов, переданы в суд.  Замначальника отдела отстранена от работы, дело о халатности еще расследуется.  

Тэги: приставы, служебный подлог, злоупотребление полномочиями

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