В Череповце трех приставов заподозрили в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге

31.07.2020 [Общество]

В Череповце возбудили шесть уголовных дел о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге в отношении трех судебных приставов, сообщает региональное управление следственного комитета.

— По версии следствия, в период с мая по декабрь 2019 года судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по городу Череповцу № 2 УФССП России по Вологодской области, находясь на рабочем месте и используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, решила вынести постановления о прекращении 747 исполнительных производств о взыскании страховых взносов на общую сумму 3,4 млн. рубля по основанию безнадежности взыскания, заведомо зная об отсутствии по ним соответствующих решений налогового органа, — говорится в сообщении.

Женщина внесла в информационную систему ФССП России заведомо не соответствующие действительности сведения о поступлении уведомлений налогового органа. В итоге исполнительные производства были прекращены без законных на то оснований.

Кроме того, как полагает следствие, еще двое коллег подозреваемой в тот же период времени, в том же отделе судебных приставов аналогичным образом, без решений налогового органа, прекратили исполнительные производства. Одна из них — 685 производств о взыскании страховых взносов на общую сумму почти 3,3 млн. рублей, другая —   471 исполнительное производство о взыскании страховых взносов на общую сумму 2,8 млн. рублей. Указанные страховые взносы подлежали перечислению в федеральный бюджет.

— Уголовные дела соединены в одно производство, расследование поручено следователю по особо важным делам  следственного отдела. В настоящее время продолжается сверка 5,5 тысяч прекращенных исполнительных производств в отделе судебных приставов для оценки законности их прекращения, следствием они истребованы для анализа и оценки действий должностных лиц, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Дела были возбуждены по результатам проверки материалов УФСБ России по Вологодской области и прокуратуры города Череповца.

Тэги: судебные приставы, злоупотребление полномочиями

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