Пьяный вологжанин выбил входную дверь, когда его не пустили в ночной клуб

09.04.2021 [Происшествия]

В ночь на 9 апреля в ночной клуб, расположенный в Заречной части Вологды, вызвали бойцов Росгвардии. Один из посетителей устроил дебош в заведении.

Выяснилось, что в клубе за соседними столиками ночью отдыхали две компании молодых людей. Напившись, они устроили скандал и решили выяснить отношения на улице.

— После урегулирования конфликта молодые люди разошлись, а один из них, вологжанин 2000 г. р., решил вернуться в ночной клуб. Охранники заведения не впустили нетрезвого посетителя, что вновь вызвало у него негодование. Молодой человек стал возмущаться, размахивать руками, нецензурно выражаться, а затем выбил стекло во входных дверях, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Заведение оценило ущерб в 10 тысяч рублей. Медицинская помощь дебоширу не понадобилась, молодого человека доставили в отдел полиции. 

Тэги: дебоширы, ночные клубы

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