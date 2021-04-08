81 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 81 новый случай коронавирусной инфекции, 78 человек выздоровели, три человека умерли. Такие данные 8 апреля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 43 389 пациентам. Большая часть из них — 40 436 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 926 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников уточнил, что наличие прививки от коронавируса пока не является обязательным условием для выезда жителей региона за границу.