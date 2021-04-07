Вологодский губернатор уточнил, что вакцинация от коронавируса пока не является обязательным условием для выезда за границу

07.04.2021 [Общество]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников уточнил, что наличие прививки от коронавируса пока не является обязательным условием для выезда жителей региона за границу. 

— Это правило пока носит рекомендательный характер. Но думаю, что в скором времени эта норма будет носить не рекомендательный, а обязательный характер. На сегодняшний день эта норма рекомендательная. Если вы, уважаемые вологжане, хотите лететь за границу, то желательно сделать прививку для того, чтобы не привезти в Вологду штаммы британские или южноафриканские, которые могут увеличить нагрузку на нашу медицинскую сферу и привести к неудержимому росту количества заболевших, — заявил в ходе градсовета в Вологде губернатор Олег Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что по итогам федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 6 апреля глава региона Кувшинников заявил, что перед выездом за границу вологжане «должны делать прививку». 

Тэги: коронавирус, вакцинация, путешествия

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