Вологодский губернатор уточнил, что вакцинация от коронавируса пока не является обязательным условием для выезда за границу

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников уточнил, что наличие прививки от коронавируса пока не является обязательным условием для выезда жителей региона за границу.

— Это правило пока носит рекомендательный характер. Но думаю, что в скором времени эта норма будет носить не рекомендательный, а обязательный характер. На сегодняшний день эта норма рекомендательная. Если вы, уважаемые вологжане, хотите лететь за границу, то желательно сделать прививку для того, чтобы не привезти в Вологду штаммы британские или южноафриканские, которые могут увеличить нагрузку на нашу медицинскую сферу и привести к неудержимому росту количества заболевших, — заявил в ходе градсовета в Вологде губернатор Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что по итогам федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 6 апреля глава региона Кувшинников заявил, что перед выездом за границу вологжане «должны делать прививку».