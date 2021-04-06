Перед выездом за границу вологжанам нужно сначала сделать прививку от коронавируса

Жители Вологодской области, планирующие в ближайшее время посетить зарубежные страны, должны будут сначала сделать прививку от коронавируса. Об этом по итогам федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 заявил глава региона Олег Кувшинников.

Кувшинников отметил, что в России «ситуация находится под контролем», а в других странах стремительно распространяются два вида штамма коронавируса — южноафриканский и британский.

«Чтобы не допустить распространения этих штаммов в регионах страны, необходимо каждому гражданину ответственно подойти к командировкам и отпуску за рубежом. Вологжане, планирующие выехать за пределы страны, должны делать прививку, а по возвращению из-за рубежа сдать обязательный ПЦР тест и в течение первых 3 дней не выходить на работу до получения отрицательного результата теста на COVID 19», — цитирует пресс-служба слова Кувшинникова.

Вахтовики перед командировками в Вологодскую область должны будут тоже пройти вакцинацию по месту жительства, а, приехав в регион, сдать тест на коронавирус.

Кроме того, губернатор рассказал о превентивной госпитализации жителей региона старше 60 лет при первых признаках коронавируса. Кувшинников призвал пожилых людей не ждать, а незамедлительно вызывать врача, ведь большая часть умерших от COVID-19 в России - пожилые люди.

Как ранее сообщал NewsVo, план по вакцинации от COVID-19 в регионе пока выполнен только на 8%. По последним данным, первый компонент вакцины в Вологодской области получили 45 305 человек, из них 33 033 уже полностью завершили иммунизацию.